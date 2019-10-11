TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün bitmesiyle birlikte izleyiciler heyecanla Seksenler yeni sezon 2. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, Seksenler yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.