Yayınlandığı dönem büyük bir ilgiyle takip edilen Seksenler dizisi bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler yeni sezonu merakla takip ederken Seksenler yeni sezon oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca dizide Ergun Plak karakterini canlandıran Serhat Kılıç'ın olmaması izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Seksenler'de Ergun Plak neden yok? Serhat Kılıç diziye katılacak mı?

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan gibi sevilen oyuncular yer alıyor.