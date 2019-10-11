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  • 11.10.2019 22:25
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:25

17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Miran, Reyyan'ı için uğraşmaya devam ediyor!

Ekranların sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. ekranlarında heyecan dolu bölümüyle yayınlanan dizide yaşanan olaylar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son bölümde Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Hercai 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı günden bu yana reyting listesinde zirvede yer alan Hercai dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Gerilimin iyice arttığı bölümde Miran'ın kaçırılan Reyyan'ı araması izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün bitmesiyle birlikte izleyiciler Hercai 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.

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