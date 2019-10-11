Yayınlandığı günden bu yana reyting listesinde zirvede yer alan Hercai dizisi yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Gerilimin iyice arttığı bölümde Miran'ın kaçırılan Reyyan'ı araması izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümün bitmesiyle birlikte izleyiciler Hercai 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.