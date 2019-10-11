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  • 11.10.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:31

filmi kaç yılında çekildi? kimler ve konusu nedir?

Kemal Sunal'ın sevilen filmleri arasında yer alan filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler İyi Aile Çocuğu filmi hakkında araştırma yapıyor. İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, kimler ve konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler...

İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi?

Her defasında gülerek izlediğimiz Kemal Sunal filmlerinden birisi olan İyi Aile Çocuğu filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda İyi Aile Çocuğu oyuncuları ve konusu da merak konusu oldu. İşte film hakkındaki detaylar...

İYİ AİLE ÇOCUĞU KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı İyi Aile Çocuğu filmi 1978 yılında çekilmiştir.

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