Her defasında gülerek izlediğimiz Kemal Sunal filmlerinden birisi olan İyi Aile Çocuğu filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda İyi Aile Çocuğu oyuncuları ve konusu da merak konusu oldu. İşte film hakkındaki detaylar...

İYİ AİLE ÇOCUĞU KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı İyi Aile Çocuğu filmi 1978 yılında çekilmiştir.