Payitaht Abdülhamid neden yok? TRT 1'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 92'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından izleyici beğenisine sunulmuştu. "Ulu Hakan" unvanı ile taçlandırılan Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının son 13 yılını anlatan Payitaht Abdülhamid bugün var mı? Payitaht Abdülhamid neden yok? Payitaht 92. yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEDEN YOK?

Tarihin esintilerini günümüze yansıtmaya devam eden Payitaht Abdülhamid dizisinin 92. yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. TRT 1 yayın akışında dizinin bu hafta yayınlanmayacağı bilgisi paylaşıldı. Bugün oynanacak EURO 2020 Elemeleri Türkiye - Arnavutluk maçı nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayacak.

Yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...