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  • 11.10.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 23:55

527. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Ceyda, Vasıf ile ilgili detayı buluyor

Cuma akşamları saat 20.00'de 'de izleyici karşısına çıkan 'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. 526. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin’in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunuyor. . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu bölümün ardından merak ediliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Müdüre ne olacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde Jennifer'ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin'in evlenmesi için kolları sıvıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün hemen sonrasında Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savcı Ceyda, Engin'in Vasıf'la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin'in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin'in başı büyük bir derde mi girmektedir?

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