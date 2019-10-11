Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Engin Müdüre ne olacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde Jennifer'ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin'in evlenmesi için kolları sıvıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün hemen sonrasında Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savcı Ceyda, Engin'in Vasıf'la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin'in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin'in başı büyük bir derde mi girmektedir?