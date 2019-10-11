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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 23:47

H Grubu : ? İşte Türkiye'nin kalan maçları

Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye ve Arnavutluk, karşı karşıya geldi. Bugün oynanan karşılaşmada A Milli Takım Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Futbolseverler ise şimdi heyecanla EURO 2020 H Grubu hakkında araştırma yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin gruptan hangi ihtimallerde çıkacağı da merak konusu oldu. İşte EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu...

İşte EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu...

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Arnavutluk ile mücadele etti. Türkiye, Arnavutluk maçından 1-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmasının bitmesiyle birlikte futbolseverler Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda maçların sona ermesinin ardından EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu da merakla araştırılıyor. İşte Türkiye'nin kalan maçları...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

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