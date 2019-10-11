A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Arnavutluk ile mücadele etti. Türkiye, Arnavutluk maçından 1-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmasının bitmesiyle birlikte futbolseverler Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda maçların sona ermesinin ardından EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu da merakla araştırılıyor. İşte Türkiye'nin kalan maçları...

EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU

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