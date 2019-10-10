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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 00:06

6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Suna ikili arasındaki güçlü bağa şahit oluyor

Perşembe akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan kısa sevilen dizisi kısa sürede sevilen dizilerden birisi oldu. Dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Fırat da aynı şekilde söz verdiği üzere, güneş batmadan oğlunu alıp eve getirme mücadelesine giriyor. Bölümün ardından şimdi bekleniyor.

Şampiyon 6. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Şampiyon dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı.. Yeni bölümde Tansel Suna'yla barışma gayretini sürdürüyor fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışıyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Şampiyon 6. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneş Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait yetiştirme yurtlarından birine yerleştirilmiş, hasret ve merak içerisinde babasını, onun verdiği sözü gerçekleştirmesini beklemektedir.

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