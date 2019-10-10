TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Şampiyon dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karıştı.. Yeni bölümde Tansel Suna'yla barışma gayretini sürdürüyor fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışıyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Şampiyon 6. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Güneş Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait yetiştirme yurtlarından birine yerleştirilmiş, hasret ve merak içerisinde babasını, onun verdiği sözü gerçekleştirmesini beklemektedir.
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