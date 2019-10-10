Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.10.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 23:33

40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hünkar önemli bir hamle yapıyor!

ATV ekranlarında perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'nın yeni bölümü merakla takip edildi. Son bölümde Fekeli'nin Çukurova'ya kötü bir haber getirmesiyle ortalık karıştı. Bölümün ardından izleyiciler şimdi heyecanla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşanan olaylar izleyicilerin ilgisini çekti. Heyecan dolu bölümde Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hünkar önemli bir hamle yapıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri