Müge Anlı 10 Ekim Atv ekranlarında Suriye sınırındaki Mehmetçikleri unutmadı! Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başladığı ilk dakikalarda Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dua etti. Canlı yayındaki izleyiciler ve konuklar da Mehmetçikler'e destek oldu. 'Programa dualarınızı isteyerek başlıyorum' diyen Müge Anlı, "Mehmetçik şu an itibariyle sınır ötesinde harekete geçiş durumda... Allah ordumuzu her daim karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Ayakları taşa değmesin. İnşallah Mehmetçiğimizin burunu bile kanamadan harekatı başarıyla tamamlayıp geriye dönsün" ifadelerini kullandı...