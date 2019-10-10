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  • 10.10.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:37

son bölümde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dua etti! - 10 Ekim

canlı yayınında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dua edildi. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında başarılı sunucu Müge Anlı ve programdaki konuklar, Suriye sınırında teröristlerle mücadele eden askerlerimize dualarla destek oldu. 'Programa dualarınızı isteyerek başlıyorum' diyen Müge Anlı, "Mehmetçik şu an itibariyle sınır ötesinde harekete geçiş durumda... Allah ordumuzu her daim karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Ayakları taşa değmesin. İnşallah Mehmetçiğimizin burunu bile kanamadan harekatı başarıyla tamamlayıp geriye dönsün" ifadelerini kullandı...

10 Ekim Atv ekranlarında Suriye sınırındaki Mehmetçikleri unutmadı! Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başladığı ilk dakikalarda Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dua etti. Canlı yayındaki izleyiciler ve konuklar da Mehmetçikler'e destek oldu. 'Programa dualarınızı isteyerek başlıyorum' diyen Müge Anlı, "Mehmetçik şu an itibariyle sınır ötesinde harekete geçiş durumda... Allah ordumuzu her daim karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Ayakları taşa değmesin. İnşallah Mehmetçiğimizin burunu bile kanamadan harekatı başarıyla tamamlayıp geriye dönsün" ifadelerini kullandı...

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