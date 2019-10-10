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  • 10.10.2019 14:59
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 14:59

4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman?

4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel'in final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Dizinin yönetmeni konuya açıklık getirdi ve 4. sezonun olacağını bildirdi. Peki, La Casa De Papel 4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı?

La Casa De Papel 4. sezon için araştırmalar sürüyor. Heyecan dolu 3. sezonu geride bırakan La Casa De Papel'in üçüncü sezon itibarıyla final yapıp yapmayacağı, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Yönetmen Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar, yaptığı açıklamada La Casa De Papel'in 4. sezona devam edeceğini duyurdu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

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