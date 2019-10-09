Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.10.2019 19:54
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 00:49

59. bölümde Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkıyor!

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkıyor. Ancak keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alıyor. . bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Tahir ve Nefes'in kızlar için çıktığı alışverişte yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? . bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır.

MUSTAFA VE ASİYE NE YAPACAK?

Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır.

TARIK VE MERCAN BULUŞUYOR

Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SÜRPRİZ SON

Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 59. bölümde Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri