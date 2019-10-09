Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman 1. sezon yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklama büyük bir heyecanla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.