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  • 09.10.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 19:34

1. sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

dizisinin devamı niteliğinde olan dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni için geri sayım devam ederken un yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklama izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gözler şimdi yayıncı kuruluş ATV tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, başlayacak? ATV yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kuruluş Osman 1. sezon yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklama büyük bir heyecanla bekleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman dizisinin fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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