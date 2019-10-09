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  • 09.10.2019 23:34
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 23:34

21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dila'nın öğreneceği gerçek nefesleri kesecek!

ekranlarında çarşamba günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'un son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye dönüyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi Kuzgun 21. bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Kuzgun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği bölümde yaşananlar dikkat çekti. Yeni bölümde Kartal'ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun'un Güneş'le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun'a karşı hamleler yapmaya başlıyor. Peki, Kuzgun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır.

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