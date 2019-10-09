Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuzgun yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği bölümde yaşananlar dikkat çekti. Yeni bölümde Kartal'ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun'un Güneş'le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun'a karşı hamleler yapmaya başlıyor. Peki, Kuzgun 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güneş'i, Kuzgun'la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun'a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır.