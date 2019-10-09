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  • 09.10.2019 15:09
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 15:38

16. bölüm fragmanı: Neredesin Reyyan? Hercai'de tüm gerçekler ortaya çıkıyor!

16. bölüm ile Atv ekranlarında yine zirvenin sahibi olmaya geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran Hercai, yeni bölümde Reyyan'ın kaçırılması ile izleyiciye soluksuz anlar yaşatacak. Nefretinden doğan aşkına sahip çıkmak için elinden geleni yapan Miran, Reyyan'ı bulabilecek mi? Azize Aslanbey'in tüm kirli geçmişi ortaya mı çıkıyor? İşte Hercai 16. bölüm fragmanı...

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

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