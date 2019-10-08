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  • 08.10.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 15:03

yayın tarihi açıklandı! Avlu 3. yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

dizisi 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezona Netflix platformunda devam edecek dizinin yeni sezon tarihi açıklandı. Hayranlarının merakla araştırdığı 'Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusu böylece yanıt buldu. Peki, ? Avlu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu 3. sezon yayın tarihi...

Avlu'nun yeni sezon yayın tarihi açıklandı!

Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisi yeni sezon itibarıyla dijital ortama taşınıyor. Netflix üzerinden devam edecek Avlu 3. sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu 3. sezon yayın tarihi...

AVLU 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi ünlü isimlerin yer aldığı Avlu dizisi 3. sezonuyla ekranlara gelecek. Netflix platformunda haranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi belli oldu. Avlu 3. yeni sezonuyla 18 Ekim'de başlayacak.

Avlu'nun yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

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