SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.