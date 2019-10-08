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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 10:45

59. bölüm fragmanı: Asiye ile Mustafa nikah tazeliyor!

Atv ekranlarında yine fırtınalar estirecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi üyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. de ayrılan Mustafa ile Asiye, yeni bölümde nikah tazeleyecek. İşte Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölümde yaşanacaklar...

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

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