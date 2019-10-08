Türk sinema tarihinin efsane filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Her izlediğimizde bizi güldüren ve her defasında izlerken bizi mutlu eden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi Show TV'de ekranlara geliyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.