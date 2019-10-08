Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 08.10.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 19:08

Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları...

serileri Türk sinema tarihinin efsane filmleri arasında yer alıyor. Bu seriler arasında yer alan filmi bu akşam Show TV'de tekrar izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte ve konusu...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi?

Türk sinema tarihinin efsane filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı bu akşam bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Her izlediğimizde bizi güldüren ve her defasında izlerken bizi mutlu eden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi Show TV'de ekranlara geliyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi 1978 yapımı bir komedi filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncuları...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri