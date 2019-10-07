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  • 07.10.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 23:18

15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Seher ortaya çıkan gerçeklerle şok oluyor

Kanal D ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen 'un son bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılıyor. Agah'ın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı oluyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde ipler iyice gerildi. Yeni bölümde Cenk ve Cemre'nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getiriyor. Köşkte olayların iyice karıştığı bölümün ardından şimdi izleyiciler Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk ve Cemre'nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre'nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

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