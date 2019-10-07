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  • 07.10.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 23:49

Hamleler peş peşe geliyor! 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azer'den Koçovalıları bitirecek hamle!

Show TV ekranlarında pazartesi akşamları reyting rekorları kıran dizisi yine dikkat çekecek bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Azer, Koçovalıları bitirmek için harekete geçiyor. Planların üst üste kurulduğu bölümün ardından izleyiciler şimdi heyecanla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Çukur'un heyecan dolu son bölümünde yaşanan olaylar...

Çukur 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Çukur'da bu hafta yaşanan olaylar izleyiciyi ekranlara kilitlerken Azer'in yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yeni bölümde özellikle Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarıyor. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından izleyiciler şimdi heyecanla Çukur 72. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.

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