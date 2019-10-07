Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Çukur'da bu hafta yaşanan olaylar izleyiciyi ekranlara kilitlerken Azer'in yapacağı hamleler merak konusu oldu. Yeni bölümde özellikle Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarıyor. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından izleyiciler şimdi heyecanla Çukur 72. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek.