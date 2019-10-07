Star TV'de ilgiyle takip edilen dizisi Çocuk bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ortalığın karıştığı yeni bölümde gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlıyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur.