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  • 07.10.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 23:02

6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ortaya çıkan gerçek taşları yerinden oynatıyor

Pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alıyor. Bölümün son bulmasıyla izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizide bu hafta yaşananlar...

Çocuk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'de ilgiyle takip edilen dizisi Çocuk bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ortalığın karıştığı yeni bölümde gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlıyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur.

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