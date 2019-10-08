Diriliş Osman 1. sezon fragmanı yayınlandı mı? 5 sezon boyunca TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul final bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Diriliş Osman adıyla devam edecek serinin 1. sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Peki, ATV Diriliş Osman 1. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ OSMAN 1. SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman 1. sezonuyla Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak 1. sezon fragmanı ile dizinin ne zaman başlayacağına dair sorular da yanıt bulacak.

Dizinin 1. sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.