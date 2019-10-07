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  • 07.10.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 13:31

'da flaş gelişme! ATV yayınlandı mı? ?

dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Diriliş Osman'da flaş gelişme yaşandı. Dizide, Burak Özçivit'in partneri olarak Özge Törer'in kadroya dahil olduğu bildirildi. Peki, yayınlandı mı? ?

Diriliş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak Osman Gazi'nin hikayesini anlatacak Diriliş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1. sezonun ne zaman başlayacağını araştırılırken, dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Saruhan Günel, Ragıp Savaş gibi ünlü isimlerin yanı sıra Burak Özçivit'in partneri olarak Özge Törer ekranlarda olacak. Peki, Diriliş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Osman ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman 1. sezonuyla Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak 1. sezon fragmanı ile dizinin ne zaman başlayacağı soruları da yanıt bulacak.

Yayıncı kuruluş tarafından yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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