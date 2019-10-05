On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçmektedir?

Yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI...

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C) Toprak