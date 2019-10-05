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  • 05.10.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 21:51

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçmektedir?

ATV ekranlarında sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten'in cevaplayacağı 1 milyonluk soru merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıklandı

Yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI...

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C) Toprak

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