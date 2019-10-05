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  • 05.10.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 22:51

ne kadar kazandı? yarışmacısı , kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilen programı 'in yeni sezon ilk bölümünde 'e 1 milyonluk soruda yönetildi. Yarışmada Arda Ayten'e "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçmektedir?" sorusu soruldu. Yarışmanın ardından Arda Ayten ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, ? , nereli?

Arda Ayten Milyoner'de ne kadar kazandı?

Bu akşam saat 20.00'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyici karşısına çıktı. Yarışma Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyonluk soru dikkat çekti. Programı ekranları başında takip eden izleyiciler Arda Ayten kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Arda Ayten kimdir, kaç yaşındadır?

ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?

Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

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