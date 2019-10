Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yarışmada büyük gün bugün. Geçtiğimiz sezon final sorusunu açmaya hak kazanan Arda Ayten, adını tarihe yazdırmaya çalışacak. İzleyiciler şimdi Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.

Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Best Model of The World birincisi oldu.