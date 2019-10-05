Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisinde ortalık karıştı. Yeni bölümde yaşanan olaylar dikkat çekerken Kayra, uzun zamandır görmezden gelmeye çalıştığı işaretleri bir araya getirirken, Suna'nın kim olduğunu bilmek istemediğine karar veriyor. İzleyiciler şimdi Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner.