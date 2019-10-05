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  • 05.10.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 22:46

17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kayra annesi hakkındaki gerçeği öğrenecek mi?

Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylüyor ve hayatını düzene koyarken yanında olmasını istiyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte dizide bu hafta yaşanan olaylar...

Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisinde ortalık karıştı. Yeni bölümde yaşanan olaylar dikkat çekerken Kayra, uzun zamandır görmezden gelmeye çalıştığı işaretleri bir araya getirirken, Suna'nın kim olduğunu bilmek istemediğine karar veriyor. İzleyiciler şimdi Benim Tatlı Yalanım 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nejat, Suna'ya onu sevdiğini söylemiş, hayatını düzene koyarken yanında olmasını istemiştir. Suna, bu ani aşk ilanı karşısında şaşkına döner.

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