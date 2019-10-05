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  • 05.10.2019 23:48
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 23:48

5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey ile Yıldız bir araya gelemiyor

Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'nın yeni bölümü merakla takip edildi. Kısa sürede dikkat çeken Kuzey Yıldızı'nın bu bölümünde Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkıyor ve Kuzey ile Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelemiyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizide yaşanan olaylar...

Kuzey Yıldızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yıldız, yıllardır Kuzey'le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken üzerine bir yenisi daha ekleniyor. Bölümün ardından şimdi izleyiciler Kuzey Yıldızı 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref Mollaoğlu'nun planı boşa çıkmış, Kuzey'le Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey'le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey'i şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey'e hissettirmiştir.

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