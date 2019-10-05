Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yıldız, yıllardır Kuzey'le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken üzerine bir yenisi daha ekleniyor. Bölümün ardından şimdi izleyiciler Kuzey Yıldızı 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeref Mollaoğlu'nun planı boşa çıkmış, Kuzey'le Yıldız, kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey'le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey'i şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey'e hissettirmiştir.