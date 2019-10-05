atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dahil oldu.
atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dahil oldu.
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