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  • 05.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 12:01

Atv'nin sevilen dizisi 'de Yeşilçam rüzgarları! Kimse Bilmez 16.yeni bölüm fragmanı...

Pazar akşamları atv’de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan ’in oyuncu kadrosuna çok özel bir isim dahil oldu. Öte yandan Kimse Bilmez'in 16.yeni bölüm fragmanı da yayında...

atv'nin her bölümü merakla beklenen Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye, daha önce onlarca dizi ve sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Karanfil dahil oldu.

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