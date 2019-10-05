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  • 05.10.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 13:37

1 milyonluk soru belli oldu mu? kimdir, kaç yaşında?

'de 1 milyonluk soru için geri sayım başladı. Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sunucu ile bugün yeni sezona merhaba diyecek. Bugünkü bölümde 1 milyonluk soru gündeme damga vuracak. Peki, belli oldu mu? kimdir, kaç yaşında?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmış, ancak süre yetmeyince 1 milyonluk soru yeni sezona kalmıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu bugün başlıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru henüz belli olmadı. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla bugün saat 20.00'de izleyiciye merhaba diyecek. 1 milyon TL değerindeki soru bu bölümde açılacak.

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