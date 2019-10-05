Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanmış, ancak süre yetmeyince 1 milyonluk soru yeni sezona kalmıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelecek Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu bugün başlıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU BELLİ OLDU MU?

Reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru henüz belli olmadı. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuyla bugün saat 20.00'de izleyiciye merhaba diyecek. 1 milyon TL değerindeki soru bu bölümde açılacak.