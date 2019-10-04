Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Bu akşam 525. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Yusuf'un acı bir şekilde ölmesi, Ahu'yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşüyor. Peki, Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser'in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf'la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir.