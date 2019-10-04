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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 00:04

526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cemal'in özel hayatıyla ilgili sırrı araştırılıyor

Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan 'ın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişiyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Bu akşam 525. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Yusuf'un acı bir şekilde ölmesi, Ahu'yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşüyor. Peki, Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser'in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf'la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir.

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