Kanal D'de reyting rekorları kıran Gelinim Mutfakta yine eleme günü ile karşınızda. Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta'da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 4 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde. Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 12.45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi. Peki 4 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 bilezik ödülüne sahip olarak hanesine yazdıracak. Peki Gelinim Mutfakta 4 Ekim 2019 bilezik ödülünü kim kazandı?

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