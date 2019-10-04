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  • 04.10.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 22:18

? Mahmut Paşa tarihte nasıl öldü? İşte hayatı...

Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan dizisini izleyen izleyiciler şu sıralar Hakan Boyav'ın canlandırdığı Mahmut Paşa karakterini araştırmaya başladı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Payitaht Abdülhamid sorusu yer alıyor. Peki, Mahmut Paşa tarihte nasıl öldü? İşte hayatı...

Payitaht Abdülhamid dizisindeki Mahmut Paşa kimdir?

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinde bu akşam 2. Abdülhamid döneminde görev yapmış isimlerden birisi olan Mahmut Paşa araştırılmaya başlandı. Payitaht Abdülhamid Mahmut Paşa kimdir sorusu diziyi izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Mahmut Paşa tarihte nasıl öldü?

MAHMUT PAŞA KİMDİR?

İkinci Abdülhamid zamanında saltanat baskısı aleyhinde bulunmakla ve Asaf mahlâsı ile şiirler yazmakla tanınmış Vezirlerdendir. Gürcü Damat Halil Rifat Paşa'nın oğludur. Prens Sabahattin ile Prens Lütfullah'ın babasıdır. Özel bir eğitim gördü. Fransızcasının gelişmesi için Paris konsolosluğunda görev verildi.

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