Ekranların sevilen dizisi Hercai yine heyecan dolu sahneleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Azize Aslanbey "Bu aşkı intikama dahil edeceğim" diyerek Miran ve Reyyan'ı oyuna dahil etmeye çalıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte gözler Hercai 16. bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?