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  • 04.10.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 21:34

Geri dönüyor! yeni sezon yayın tarihi açıklandı! oyuncuları kimler olacak?

TRT 1 ekranlarında bir dönem büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin yayınlanan son fragmanında yayın tarihi netlik kazandı. Yayın gününü bekleyen izleyiciler şimdi kimler olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler...

Seksenler yeni sezon yayın tarihi açıklandı!

Seksenler, yeni sezonda kadroya dahil olan isimler TRT 1'de ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezon öncesi izleyicilerin heyecanla beklediği Seksenler yayın tarihi açıklandı. Yayınlandığı dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte dizinin yayın tarihi...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 11 Ekim Cuma saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

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