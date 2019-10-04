Seksenler, yeni sezonda kadroya dahil olan isimler TRT 1'de ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezon öncesi izleyicilerin heyecanla beklediği Seksenler yayın tarihi açıklandı. Yayınlandığı dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Seksenler yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte dizinin yayın tarihi...
SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 11 Ekim Cuma saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.
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