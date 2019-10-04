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  • 04.10.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 23:15

92. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ahmet Paşa büyük bir hata yapıyor!

1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ahmet Paşa yaptıklarıyla herkesi şaşırtarak Sultan Abdülhamid'i zor durumda bırakıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte dizinin son bölümündeki olaylar...

Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçiyor. İzleyiciler bölümün ardından şimdi Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır.

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