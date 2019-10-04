Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde bu hafta yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçiyor. İzleyiciler bölümün ardından şimdi Payitaht Abdülhamid 92. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır.