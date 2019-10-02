Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak Diriliş Osman adıyla ekranlara gelecek dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Birçok dizinin yeni sezona başlamsı ve ekim ayına girmemiz ile birlikte, dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmaları sürdürüyor. Öte yandan Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı sorusu yanıt buldu. Peki, Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Yeni sezona atv ekranlarında devam edecek Diriliş Osman'ın yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonuna dair tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...