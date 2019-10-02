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  • 02.10.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 11:12

38. bölüm fragmanı: Züleyha aşkı ve anneliği arasında kalıyor!

38. yeni bölüm ile yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi, reytingleri altüst eden dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha’yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha’yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölümden ipuçları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz ve Züleyha buluştu ama demir yakaladı!

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşmuştu. İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk yine bir korkulu an ile sona erdi. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor! Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

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