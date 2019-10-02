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  • 02.10.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 10:56

1. bölüm fragmanı heyecan yarattı! 2019 ?

dizisinin yeni sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'de ekranlara geri dönmeye hazırlanan Seksenler'in 1. bölüm fragmanında bir binada ne açılacağı merak ediliyor. 'Binanın çevresi 'Çok Yakında' yazısıyla çevrili. Peki, ? İşte ...

Seksenler 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisi uzun aradan sonra yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon 1. bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Yayınlanan fragman, Seksenler hayranlarında heyecan yarattı. Bir binada yapılacak açılış merak ediliyor. Herkes Beşir'e bu binada ne açılacağını soruyor. Ancak Beşir, "Bu binanın açılışı olmadan kimse görmeyecek" diyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Seksenler 1. bölüm fragmanı...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenler'in ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yeni sezon 1. bölüm fragmanı 'Çok Yakında' başlığıyla duyuruldu. Seksenler'in yeniden ne zaman başlayacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Seksenler 1. bölüm fragmanı:

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