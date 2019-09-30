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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 00:23

14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelen haber konağa bomba gibi düşüyor!

Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan 'un yeni bölümünde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile olmuyor. Yeni bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Zalim İstanbul 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni sezon bölümleriyle pazartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen 'un yeni bölümü yayınlandı. Ortalığın iyice karıştığı yeni bölümde Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşüyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.

Cemre, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır.

Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk'in hesabını sormaya kararlıdır.

Cemre ise, Nedim'e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk'in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.

Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre'nin artık tek bir şansı vardır.

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