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  • 28.09.2019 23:31
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 23:32

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız kimseyi ikna edemiyor

ekranlarının yeni dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız'ın üstüne çeviriyor. Bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Kuzey Yıldızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Kuzey Yıldızı dizisi kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan birisi oldu. Yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuzey Yıldızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız'ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey'i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey'in evini onun yaktığını sanmaktadır.

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