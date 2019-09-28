Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşan Kuzey Yıldızı dizisi kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan birisi oldu. Yayınlanan heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuzey Yıldızı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız'ın tüm inkarlarına rağmen onu suçlamaya devam eder. Yıldız artık düşmanıdır. Yıldız, ne Kuzey'i ne de diğerlerini ikna edebilmiştir. Herkes Kuzey'in evini onun yaktığını sanmaktadır.