Perşembe günleri yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi artık cumartesi günleri izleyicisiyle buluşuyor. Benim Tatlı Yalanım'ın son bölümünde ortalık karıştı. Yeni bölümde Nejat'ın, Kayra'ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorguluyor. Son bölümün ardından izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 16. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra'yı eve Aylin getirir.