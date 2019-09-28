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  • 28.09.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 23:43

dizisinin yapımcısı efsane bir diziyle geliyor! O tarihi ismin hayatı dizi oluyor

TRT 1 ekranlarında 5 yıldır reyting rekorları kıran dizisi bu sezon Diriliş Osman olarak ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yaptığı açıklamada yeni bir tarihi dizinin müjdesini verdi. Bozdağ, gelecek ay Celaleddin dizisinin çekimlerine başlayacağını duyurdu.

Diriliş Ertuğrul yapımcısı yeni bir diziyle geliyor!

Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı davetlisi olarak geldiği başkent Taşkent'te, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatına ilişkin düzenlenen bir konferansa katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harezmşah'ın hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI

Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'dan çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı konferansta, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve İletişim Müşaviri Davut Gazi Benli de hazır bulundu. Konferansta, Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini konu alan sunumlar yapıldı, Bozdağ ve ekibinin çekeceği diziye ilişkin hazırladığı kısa film gösterildi.

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