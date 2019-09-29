Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonda sürpriz oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İkinci sezonunda sırların birer birer ortaya çıktığı, tüm dengelerin değiştiği diziye 37'nci bölümde Savcı Jülide karakteri de dahil oluyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'da, herkesin ezberini bozacak Savcı Jülide karakterini ünlü oyuncu Alayça Öztürk canlandırıyor.