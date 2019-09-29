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  • 29.09.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:23

'da Savcı Jülide Ezber bozacak! Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm fragmanı izle!

'da tüm dengeler değişiyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni dahil olan Savcı Jülide karakterini canlandıracak oyuncu Alayça Öztürk, ezber bozacak. Kavganın ölümüne yaşandığı, herkesin kendi güç dengelerini elinde tuttuğu Çukurova’da Savcı Jülide hiç kimse ve hiçbir şey karşısında taviz vermeden, güce ve paraya boyun eğmeden görevini yerine getirecek.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ikinci sezonda sürpriz oyuncularla kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İkinci sezonunda sırların birer birer ortaya çıktığı, tüm dengelerin değiştiği diziye 37'nci bölümde Savcı Jülide karakteri de dahil oluyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'da, herkesin ezberini bozacak Savcı Jülide karakterini ünlü oyuncu Alayça Öztürk canlandırıyor.

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