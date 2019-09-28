Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
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