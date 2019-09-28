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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 11:31

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi zirvede! Avrupa'ya da damgasını vurdu... (15.yeni bölüm fragmanı yayında)

ekranlarında izleyici karşısına çıkan , 27 Eylül akşamı yayınlanan 14.son bölümü ile reytinglerde zirvede. Aynı zamanda Twitter'a da damgasını vuran ü, Avrupa trend topic listesinde 4.sıraya kadar çıktı. Peki Hercai 14.son bölümde neler oldu? İşte Hercai 14.son bölümü ve fragmanı...

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezonda yayınlanan ikinci bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,25 izlenme oranı ve % 21,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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