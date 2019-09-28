Bu akşam TV'de hangi diziler var? 28 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi günü yayın akışları merak ediliyor. Diziseverler, bu akşam televizyonda hangi dizilerin olacağını araştırmaya başladı. Yazımızda, bugün hangi dizilerin ekrana geleceğini görüntüleyebilirsiniz. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? İşte 28 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı...

Bu akşam TV'de hangi diziler var? Çoğu dizi yeni sezona başladı. İzleyiciler, bugün hangi dizilerin yayınlanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yayıncı kuruluşların resmi internet adresinde 28 Eylül tarihli yayın akışları duyuruldu. Peki, bu akşam TV'de hangi diziler var? İşte 28 Eylül ATV, Show TV, Kanal D, Star TV yayın akışı... BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? Star TV: Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm (Yeni gününde) 20.00 Show TV: Kuzey Yıldızı 3. bölüm 20.00 TRT 1: Kalk Gidelim 79. bölüm 20.00 Fox: Bir Aile Hikayesi 15. bölüm 20.00 TV'lerin yayın akışları için diğer sayfaları ziyaret ediniz... HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

TÜM MANŞETLER