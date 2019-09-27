Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Zülüflü İsmail'in taht sevdasıyla Seraskerlikten çıkardığı haritalar Osmanlı'yı büyük bir diplomatik krize sokuyor. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sır odasından çalınan vesika Abdülhamid'i tahtından indirmek isteyen düşmanlarına ümit vermiştir. Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid'in etrafını sinsice örmektedir.