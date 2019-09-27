Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.09.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 23:58

91. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Halil Halid ve adamları pusuya düşüyor

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bölümde Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid’in etrafını sinsice örüyor. Bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Payitaht Abdülhamid 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Zülüflü İsmail'in taht sevdasıyla Seraskerlikten çıkardığı haritalar Osmanlı'yı büyük bir diplomatik krize sokuyor. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sır odasından çalınan vesika Abdülhamid'i tahtından indirmek isteyen düşmanlarına ümit vermiştir. Abdülhamid saraydaki casusu bulmaya, hainleri ortaya çıkarmaya çalışırken Zalman zehirli bir örümcek gibi adamlarıyla Abdülhamid'in etrafını sinsice örmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid 91. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Halil Halid ve adamları pusuya düşüyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri