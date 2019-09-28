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  • 28.09.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 21:41

açıklandı mı? , ,

Cumartesi günü Star TV'de 15. bölümüyle, ATV'de sevilen yarışma programı 13. bölümüyle, Show TV ekranlarında İlk Aşk 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 28 Eylül açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

29 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Güven Bana, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı reyting sıralaması

Ekranları başında dizi ve programları yakından takip eden izleyiciler yeni sezon dizilerinin başlamasıyla birlikte reyting sonuçları merak konusu oldu. 28 Eylül Cumartesi günü hangi dizinin birinci olduğu merak edilirken Güven Bana, Benim Tatlı Yalanım, Kuzey Yıldızı reyting sıralaması da araştırılıyor. Peki, 28 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 29 Eylül Pazar günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

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