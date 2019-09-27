Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen buluşma nihayet gerçekleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm son sahneyle yürekleri ağıza getirdi.