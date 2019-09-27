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  • 27.09.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 12:47

37. bölümde beklenen buluşma gerçekleşti: Her şeyi biliyorum Züleyha!

Atv ekranlarında fırtınalar estirdi. Aşkı için öldürmeyi göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha 37. bölümde nihayet geçekleri konuştu. Ancak büyük buluşmanın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, Demir'in gelmesiyle kritik bir şekilde son buldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar!

Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen buluşma nihayet gerçekleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm son sahneyle yürekleri ağıza getirdi.

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