Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen buluşma nihayet gerçekleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm dengelerin değiştiği 2'nci sezonunda heyecan dolu yeni bir bölümle ekrandaydı. Yeni sezona bomba gibi giriş yapan efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm son sahneyle yürekleri ağıza getirdi.
Bir Zamanlar Çukurova 37. bölümde beklenen buluşma gerçekleşti: Her şeyi biliyorum Züleyha!
Bir Zamanlar Çukurova Atv ekranlarında fırtınalar estirdi. Aşkı için öldürmeyi göze almış Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden Züleyha 37. bölümde nihayet geçekleri konuştu. Ancak büyük buluşmanın yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, Demir'in gelmesiyle kritik bir şekilde son buldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar!
- Kuzgun 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Müge Anlı canlı izle!
- Avanak Apti filmi kaç yılında, nerede çekildi?
- Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm yayınlandı
- Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.