Bir dönemi sevilen dizileri arasında bulunan Seksenler dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Bir süre önce dizinin yapımcısı Birol Güven Seksenler'in tekrar geri döneceğini açıklamıştı. Diziyle ilgili yeni fotoğraflar ve kareler gelmeye devam ediyor. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen yeni tanıtımlar...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi.